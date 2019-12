Männerchor Bayer in den Luminaden : Vorweihnachtliches Einsingen

Der Männerchor Bayer Leverkusen und das Bayer-Blasorchester gaben in den Luminaden den Takt vor, und nicht wenige Zuhörer stimmten ein.

Ohne den Dauerbrenner von George Michael läuft dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit nichts. „Last Christmas“ lieferte Titel und Melodie für einen neuen britisch-amerikanischen Spielfilm, und das Bayer Blasorchester lockte mit einer eher rhythmischen als schnulzigen Bearbeitung Passanten an, die eher zufällig bei ihren Weihnachtseinkäufen den Weg durch die Luminaden wählten. Manche blieben stehen, um zumindest eine Weile zuzuhören, beziehungsweise in das ein oder andere Lied einzustimmen.

Die entsprechenden Texte und eine Programmübersicht lag wie immer auf beiden Etagen in gedruckter Form aus. Die Organisation für die Publikums-Aktion „Kommt! Wir singen Weihnachtslieder“ wurde längst perfektioniert. Schließlich ist das Event, zu dem der Männerchor Bayer früher auf den Treppenstufen der Herz-Jesu-Kirche einlud, zur guten alten Tradition geworden. Seit das Luminaden-Dach errichtet wurde, stehen zumindest alle im Trockenen, wenn es auch an diesem Dienstag so zugig war, dass nur die unerschütterlichen Weihnachtssänger bis zum Ende, dem obligatorischen „O du fröhliche“ ausharrten. Aufwärmen mochte man sich bei den Medleys der Bläser, die Pierre Kuijpers quer durch beliebte Weihnachts- und Winterlieder dirigierte. Dann waren die eigenen Stimmbänder gefordert, denn unterstützt vom kräftigen Gesang der Männerstimmen wurden acht bekannte Lieder gemeinsam gesungen. Größtenteils alte, traditionelle Strophen, die viele noch aus ihrer Kindheit und teils auswendig kennen.

Lena Heskamp und Klaus Hilger moderierten wie immer die musikalische Stunde am Nachmittag und trugen weihnachtliche Gedichte und kleine Geschichten vor. Der Männerchor Bayer, der seit diesem Jahr von Harald Jüngst geleitet wird, nutzte die Veranstaltung auch zur Eigenwerbung für die Weihnachtskonzerte in der nächsten Woche. Die finden am Montag und Mittwoch (16. und 18. Dezember) jeweils um 20 Uhr im Altenberger Dom statt. Darauf dürften Kostproben wie das festliche „Joy to the world“ oder der Klassiker „Winternächt’ges Schweigen“ Appetit gemacht haben. Am 21. Dezember (19 Uhr ) beteiligt sich der MCB an der Veranstaltung in der BayArena „Loss mer Weihnachtsleeder singe“.