Nebenbei bemerkt : „Ich kann auch in Strapsen kommen“

Alkenrath Die Auseinandersetzung um Parkplätze am Schloss Morsbroich produzierte am Montag im Bauausschuss schon satirische Momente. Befürworter von mehr Parkkapazität begründen ihre Auffassung auch damit, dass Besucherinnen für festliche Veranstaltungen auch in feiner Kleidung kommen.

In feinem Zwirn steige aber niemand aufs Rad und radele quer durch die Stadt zum Schloss. „Wenn Karl Schweiger (Bürgerliste) im Abendkleid erscheint, also dazu fällt mir nichts mehr ein“, witzelte beispielsweise Grünen-Politiker Klaus Wolf. „Ich kann auch in Strapsen kommen“, rief Karl Schweiger zurück. Ausschussvorsitzender Peter Ippolito grätschte dazwischen: „Es gibt Dinge, die kann ich mir vorstellen, und es gibt Dinge, die will ich mir nicht vorstellen“, merkte er an. Karl Schweiger, dessen Fraktion für eine doppelstöckige Parkpalette auf dem heutigen Schloss-Parkplatz kämpft, legte nach. Wenn die Ratsmehrheit wolle, dass Besucher mit dem Drahtesel zum Museum kommen, müssten im Schloss Umkleidekabinen installiert werden. So könnte die umweltbewusste Radlerin ihr Abendkleid in den Rucksack packen und sich erst im Schloss fein machen.