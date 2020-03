Basketball in der Region : LTV auf dem Weg zur perfekten Saison

Rhein-Wupper Vier Spieltage vor dem Saisonende ist den Basketballern des Leichlinger TV der Aufstieg in die 2. Regionalliga nicht mehr zu nehmen. Während BBZ Opladen überraschend gewinnt, lässt Fast-Break nach der Pause nach und verliert.

1. Regionalliga: Citybasket Recklinghausen – TSV Bayer 04 Leverkusen II 68:76 (29:30). Einen weiteren großen Schritt in Richtung Play-offs haben die Reserve-Basketballer der Giants gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jacques Schneider behielt beim schwierigen Spiel in Recklinghausen die Nerven und setzte sich dank effektiver Spielweise in der Schlussphase gegen den direkten Konkurrenten durch. Für die Giants-Reserve war es der vierte Sieg in Serie. „Die Entwicklung der gesamten Mannschaft ist in den vergangenen Wochen einfach nur positiv“, betonte Schneider nach dem insgesamt 14. Saisonerfolg für den Aufsteiger. Ein Sonderlob verteilte Schneider an Lennard Winter, der alle seine 21 Punkte in der zweiten Halbzeit erzielte – darunter acht von acht Freiwürfen sowie der entscheidende Drei-Punkte-Wurf.