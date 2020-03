Nachwuchsfußball : Bayers U19 bleibt Köln und Dortmund auf den Fersen

Leverkusen Die Fußball-Talente aus Leverkusen gewinnen mit 5:0 bei Fortuna Düsseldorf. So bleibt das Team des Trainergespanns Patrick Weiser und Markus von Ahlen weiterhin auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen.

Die Leverkusener stellten bereits früh die Weichen auf Sieg. Im Anschluss an eine Balleroberung war es Winterzugang Florian Wirtz, der mit einem überlegten Rechtsschuss ins lange Eck traf (4.). Nach einer halben Stunde legte der Werkself-Nachwuchs durch Marco Wolf nach. Danach hatte Bayer Glück, als ein Foulelfmeter der Fortunen am Pfosten landete. So ging es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.