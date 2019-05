Er wird das EU-Parlament nach 30 Jahren verlassen : Florenz kann sich Merkel in Brüssel vorstellen

Moers Der scheidende EU-Parlamentarier sprach beim Peschkenhaus-Talk auch über die Zukunft der Bundeskanzlerin.

Einen Wechsel von Angela Merkel (64) nach Brüssel kann sich Karl-Heinz Florenz (71) gut vorstellen. „Sie ist in Europa nicht beliebt, aber hoch angesehen“, sagte der EU-Parlamentarier beim Peschkenhaus-Talk, der in der Sozietät am Kastell stattfand, weil das Peschkenhaus wegen einer größeren Reparatur nicht zugänglich ist. „Besonders hohes Vertrauen genießt sie bei den ehemaligen Ostblockländern.“ Warum solle sie nicht einmal EU-Kommissionspräsidentin werden?, fragte der Christdemokrat aus Neukirchen-Vluyn, der nach der Europawahl nach 30 Jahren aus den Parlamenten in Straßburg und Brüssel ausscheidet.