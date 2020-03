Spende : Finanzring berät in Geldfragen und unterstützt Kinderschutzbund

Finanzring berät in Geldfragen und unterstützt Kinderschutzbund

Norbert Eckes vom Kinderschutzbund (r.) freut sich über die Finanzspritze von Finanzring-Geschäftsführer Sebastian Will (l.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Welt blickt mit Sorge auf den Ausbruch des Coronavirus. Die Unsicherheit ist überall zu spüren, besonders auf dem Finanzmarkt. Auch zu normalen Zeiten verlieren Vermögen täglich an Wert, ohne dass Menschen es bemerken.

Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin werden Deutsche nicht reicher, sondern ärmer, obwohl sie im Vergleich zu anderen europäischen Ländern viel mehr sparen.

Dagegen anzugehen und die Öffentlichkeit über das Thema Geld und Finanzen aufzuklären, hat sich der Leverkusener Finanzring zum Ziel gesetzt — das 1969 von Manfred Will gegründete Familienunternehmen für unabhängige Finanzberatung. Außer Sohn Sebastian Will, der seit 2011 in der Geschäftsführung ist, gehören insgesamt acht Mitarbeiter zum Team, um vermögende Kunden gegen Honorar zu beraten.