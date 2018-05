Leverkusen: Läufer machen sich fit für den Sengbach-Talsperrenlauf

Leverkusen Ab Ende Mai bietet der TV Witzhelden ein Training für die Sportler an, die bei dem Laufwettbewerb im August an den Start gehen möchten.

Bis die Läufer beim 43. Sengbach-Talsperrenlauf tatsächlich an den Start gehen, dauert es noch. Am Sonntag, 19. August, beginnt das Rennen, für das Belkaw, die Kreissparkasse und die Stadtwerke Solingen bereits ihre Unterstützung angekündigt haben.

Aber wer beim Lauf mitmachen möchte, kann sich schon vorher auf den Wettbewerb vorbereiten. Der TV Witzhelden bietet einen Vorbereitungskursus für alle interessierten Sportler an, und zwar für die 11,3 Kilometer lange Sengbachrunde. Beginn ist am Montag, 28. Mai. Vorab veranstaltet der TV Witzhelden einen Informationsabend, und zwar am Mittwoch, 23. Mai, um 19 Uhr in der Geschäftsstelle des TVW in Witzhelden, Hauptstraße 10. Die Kosten dafür betragen 40 Euro.

So gewann Christel Stutzke mit 56 Minuten und 42 Sekunden den Acht-Kilometer-Lauf in der Altersklasse W70, Dietrich Mesel belegte Platz 2 der M75 mit knapp über 57 Minuten, Herbert Brosch wurde Erster in der Klasse M80, Ursula Mesel finishte als vierte Frau beim Acht-Kilometer-Walk. Irina Bernhardt lief über die 15 Kilometer-Strecke als dritte Frau ins Ziel und belegte den ersten Platz der W50 in einer Zeit von 1:18:06. Gaby Berndt wurde in der Altersklasse W55 Zweite, gefolgt von Birgit Grotjan. Rainer Domik landete mit 2:40:58 auf dem dritten Platz der M60, Margret Knigge siegte in der W60, gefolgt von Gaby Munk.