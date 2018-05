Leverkusen: "Die Stimme" aus 17 Kinderkehlen

Info

Der Offene Ganztag in der Waldschule

Seit 2004 bietet die Gemeinschaftsgrundschule in der Waldsiedlung den offenen Ganztag an. Derzeit werden 245 Kinder am Nachmittag von einem 30-köpfigen Team aus Sozialpädagogen, Erziehern und Betreuungskräften betreut. In sechs jahrgangsübergreifenden Gruppen werden soziale Kompetenzen gefördert. Nach Mittagessen und Lernzeit können die Kinder an kreativen Projekten teilnehmen.