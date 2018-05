Leverkusen: Fit für den Übergang von Schule zum Beruf

Leverkusen Ausgezeichnetes Engagement: Lise-Meitner-Gymnasium und Hauptschule Im Hederichsfeld.

Vielen Jugendlichen fällt ihre Berufswahl schwer. Am Lise-Meitner-Gymnasium und an der Städtischen Katholischen Hauptschule Im Hederichsfeld werden die Schüler jedoch bei ihrer Suche vorbildlich unterstützt. Für dieses Engagement wurden die beiden Schulen nun mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 leistet das Berufswahl-Siegel im Rheinisch-Bergischen Kreis einen wesentlichen Beitrag, um Jugendliche gezielt auf ihren Start in Ausbildung und Studium vorzubereiten.

Eine ehrenamtliche Jury, bestehend aus Mitgliedern der Wirtschaft sowie von Verbänden und Schulen prüft dann vor Ort, ob die Schule das Siegel verliehen bekommt. Die Kriterien orientieren sich an europäischen Standards und werden an die regionalen Gegebenheiten angepasst. Das Siegel wird zunächst für drei und dann als Re-Zertifizierung für fünf Jahre verliehen. Die beiden Leverkusener Schulen konnten sich in diesem Jahr übrigens re-zertifizieren.