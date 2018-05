Leverkusen: Party machen für volle Abi-Kassen

Leverkusen Mit sogenannten Abi-Battles generieren Schüler Geld für ihren Abschlussball. Am Freitag wird wieder gefeiert.

Aber bereits lange vor den eigentlichen Prüfungen - genauer: im Januar - trafen sich künftige Abiturienten zum sogenannten Abi-Battle. Dabei ging es den Schülern der beteiligten Leverkusener Gymnasien vor allem darum, so viel Geld wie möglich für den Abi-Ball zu generieren. Die Idee dahinter beschreibt Projektleiter Fabian Unger so: "Wir wollten nicht nur zusammen eine lustige Party feiern, sondern diese auch mit Wettkämpfen noch spannender gestalten."

Die Vorverkaufskarten zum Preis von sechs Euro zur 4. Abi-Battle-Party sind nur bei den Oberstufen der Teilnehmer zu bekommen, konkret am Werner-Heisenberg-, Lise-Meitner- und Landrat-Lucas-Gymnasium sowie an der Marienschule.

Der 17-Jährige hat gerade sein Abitur an der Opladener Marienschule absolviert. Die spielerischen Auseinandersetzungen waren an die Fernseh-Sendung "Schlag den Raab" angelehnt. In mehreren Runden mussten die Beteiligten beispielsweise verschiedene Aufgaben erfüllen, etwa Holzblöcke innerhalb kurzer Zeit zu einem möglichst hohen Turm stapeln. Wer die meisten Punkte sammeln konnte, galt als Jahrgangs-Sieger.

Und schon bald steht für alle Schüler von Leverkusener Gymnasien eine weitere Party ins Haus: Sie steigt am Freitag, 18. Mai, ab 20 Uhr, in der Burscheider Disco "Paffenlöher Steffi". Bei der nunmehr vierten Abi-Battle-Party können alle erneut zusammen feiern und weiteres Geld für den Ball sammeln.

Für alle Laien: Beer Pong ist ein Trink- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem Ping-Pong-Bälle in Becher geworfen werden. Der Wettbewerb wurde zwischen 1950 und 1960 am Dartmouth College in New Hampshire (USA) entwickelt, und gilt seit 2013 als weltweiter Spaß- und Wettkampfsport. Übrigens: Die Gewinner dieses besonderen Wettbewerbs können in Amerika bis zu 50.000 US-Dollar Preisgeld erhalten. So viel ist hierzulande nicht drin. Aber immerhin locken bis zu 1000 Euro.