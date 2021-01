Urteil in Leverkusen : Internetbetrüger kommt mit Bewährung davon

Leverkusen Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte (32) hatte Handys und Konzertkarten im Netz angeboten, die er gar nicht besaß. Richter ließ Milde walten.

Demnach bot er in wiederholt über das Online-Auktionshaus ebay Ware zum Verkauf an, die er nie besaß. Darunter zählten zum Beispiel Handys der Marke Apple. Durch den Verkauf der nicht existenten Smartphones erbeutete der Mann fast 2200 Euro. Zudem bestellte er Tickets für diverse Konzerte. Die Karten verkaufte der Mann weiter, ohne selbst für sie zu bezahlen. So entstand ein Schaden in Höhe von über 1800 Euro. Da der Mann nie an die tatsächlichen Tickets gelangt war, wurden die Fälle, in denen es beim Betrugsversuch geblieben war, eingestellt.