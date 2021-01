Basketball, 2. Liga (ProA) : Giants feiern emotionalen Heimsieg

Leverkusen Grant Dressler trifft mit der Schlusssirene zum 99:98-Sieg gegen Trier. Kurz zuvor leistete sich der Forward der Leverkusener Zweitliga-Basketballer ein folgenschweres Foul in einer Partie, die viele Wendungen hatte.

Vier Sekunden vor Schluss waren die Giants am Boden. Durch eine unglückliche Fügung hatten die Gladiators Trier vier Freiwürfe in Folge verwandelt und waren 98:97 in Führung gegangen. Leverkusens Zweitliga-Basketballer bekamen aber noch eine letzte Chance. Trainer Hansi Gnad nahm die Auszeit, so dass seine Mannschaft in der Angriffszone einwerfen durfte. Grant Dressler schnappte sich den Ball, zog zwei Schritte Richtung Korb, stieg hoch und sorgte für den bislang größten Jubel der Saison. Mit dem 99:98-Erfolg krönten die Giants eine Aufholjagd. Zu Beginn des letzten Viertels lagen sie noch mit 15 Punkten in Rückstand.