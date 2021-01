Corona aktuell : Zwei weitere Todesfälle in Leverkusen

Leverkusen Die Stadt meldet zwei weitere Todesfälle. Eine 90-jährige Frau und ein 94-jähriger Mann aus Leverkusen überlebten die Virusinfektion nicht. Der Inzidenzwert sinkt leicht.

Fallzahlen Am 22. Januar ist eine 90-jährige Leverkusenerin gestorben, am 23.Januar starb ein 94-jähriger Leverkusener. Die Verstorbenen waren mit dem Corona-Virus infiziert und hatten Vorerkrankungen, meldet die Stadt. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 55. Seit März 2020 wurden in Leverkusen 4197 (+12/4185) Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, 2935 (+33/2902) sind mittlerweile genesen. Akut erkrankt sind 1207 (-23/1230) Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 119,7 (122,2).