Herbstmarkt in Leverkusen : „Schlosszauber“ in Morsbroich ist geöffnet

„Schlosszauber“ in Morsbroich ist geöffnet

Herbstmarkt in Leverkusen

in Morsbroich- Isabelle und Philipp Bürgers Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Leverkusener Herbstmarkt „Schlosszauber“ hat geöffnet. Drei Tage lang können Besucher an den Ständen im Morsbroicher Schlosspark umherschlendern.

Am Freitag war der Himmel häufig noch wolkenverhangen. Doch einzelne Sonneninseln zeigten mitunter bereits, wie der „Schlosszauber“ wirken kann. Und schon am Samstag könnte er sich voll entfalten, wenn im Schlosspark von Morsbroich ab 10 Uhr die vielen Stände zum Herbstmarkt öffnen. Bis 17 Uhr haben Besucher Gelegenheit, sich treiben zu lassen ebenso wie am Sonntag.