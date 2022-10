Herbstmarkt in Xanten : Buntes Treiben am tristgrauen Samstag

Buntes Treiben am tristgrauen Samstag

Herbstmarkt in Xanten

Xanten Der Herbstmarkt in Xanten war trotz des wechselhaften Wetters am Samstag gut besucht. Die Händler hoffen dennoch auf einen sonnigen Sonntag.

Zugegeben, zum Herbstmarkt in Xanten hat es schon schöneres Wetter gegeben. Doch selbst die gelegentlichen Schauer am Samstag hielten die Besucher von einen Bummel über den Marktplatz nicht ab. Zahlreiche Menschen flanierten von Stand zu Stand der rund 60 Aussteller. Und bei vielen schien der Anblick der bunten Auslagen die Stimmung an dem trüben Herbsttag zu heben.