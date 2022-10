Kunsthandwerk in Leichlingen : Schlangestehen für den Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof

Unter anderem im Schlossvorhof boten Händler ihre Waren beim Herlbstmarkt an. Das lockte zahlreich Besucher. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Um die 50 Meter lang war die Menschenschlange mitunter am Eingang zum Schlossgelände. Auf dem Areal bot der Herbstmarkt einen bunten Mix aus Kunsthandwerker-Angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein bisschen Stehvermögen musten die Besucher des Herbstmarktes auf Schloss Eicherhof vor allem am Sonntag mitbringen. Denn vor dem Flanieren zwischen Ständen mit allerlei schönen Dingen stand die Warteschlange am Eingang. Um die 50 Meter war sie am Sonntagmittag lang.

Besucher kamen nicht nur aus der Blütenstadt. Das teils ausgefallene Warenangebot lockte Gäste auch aus dem näheren und weiteren Umland, so auch aus Wuppertal und Düsseldorf. Parkplätze ums Schloss am Wochenende – ein rares Gut. Viele hatte sich auch zu Fuß und per Rad auf den Weg zum Eicherhof gemacht.

Wer die Parkplatzsuche und die Warterei in der Eingangsschlange hinter sich gelassen hatte, der konnte sich dem Dreikampf aus Schlendern, Staunen und Schlemmen hingeben. Kunsthandwerk gab es im Schlossvorhof, in den Schlossräumen und im Schlosspark. Händler aus ganz Deutschland boten ausgefallenen Schmuck, originelle Mode, Accessoires, kreative Dekorationen, Gartenartikel, Kunst und Waren aus dem Bereich Lifestyle an.

Beliebt ist der Markt auch deshalb seit Jahren, weil zwischen den Waren für Körper, Haus und Garten ebenso Delikatessen locken.

(LH)