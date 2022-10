Neue Installation im Leverkusener Schlosspark : Ein Hexenhaus für Morsbroich

Leverkusen-Alkenrath Mit einem Festakt wurde die Installation „Witches‘ Cottage“ im Park von Schloss Morsbroich willkommen geheißen. Sie ist frei zugänglich und abends Innen beleuchtet.

Zu englischen Herrenhäusern gehört ein Landschaftspark. Und in diesen gehören weitere kleinere Gebäude, darunter Follys, also mitunter recht exzentrische Zierbauten. In Leverkusen hatte der englische Landschaftsgarten von Schloss Morsbroich bisher „nur“ viel, teils gezähmte Natur und etliche Skulpturen zu bieten.