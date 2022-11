Gedenken am 9. November in Opladen : Als die Nazis die Synagoge niederbrannten

Leverkusen Vertreter der Stadtverwaltung, Schüler und Rat der Religionen gedenken am 9. November in Leverkusen den Opfern der Reichspogromnacht.

(bu) In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, wurden in Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, Juden tätlich angegriffen, deren Geschäfte und Wohnhäuser geplündert und jüdische Einrichtungen zerstört. Diese Nacht läutet den größten Völkermord in der Geschichte ein. Um an die Opfer von Gewalt und Rassenhass zu erinnern, veranstaltet die Stadt Leverkusen traditionell die Gedenkstunde am Platz der Synagoge, Ecke Lessingstraße/Altstadtstraße. Termin ist am Mittwoch, 9. November, um 12 Uhr.