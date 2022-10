Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen fängt Ausfälle im Kollektiv auf

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen haben die Pflichtaufgabe gegen Marburg mit Bravour gelöst – und das ohne zwei Aufbauspielerinnen.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Young Dolphins Marburg (Frauen) 65:53 (34:25). Die von Grit Schneider trainierten Opladenerinnen haben einen klaren Erfolg gegen die Gäste aus Hessen gelandet – und damit ihre Pflicht erfüllt, um an den vorderen Rängen dranzubleiben. „Wir haben mit einer ganz starken Leistung in der Defense den Grundstein für diesen Sieg gelegt“, sagte die Übungsleiterin und zeigte sich zufrieden mit dem hohen Engagement der gesamten Mannschaft.

Am kommenden Wochenende steht nun das Prestigeduell beim Nachbarn in Neuss an. In dem müsse sich die Mannschaft Schneider zufolge in allen Bereichen deutlich steigern, um für einen Erfolg infrage zu kommen. Den benötigen die Opladenerinnen zwingend, um den Anschluss nach oben zu halten.