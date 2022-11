Beim Abbiegen in Leverkusen : Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Leverkusen In Manfort ist am Mittwochabend ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 55-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr von der Kalkstraße in den Willy-Brandt-Ring abbiegen.

Dabei sei er dem Radler über den Fuß gefahren. Rettungskräfte brachten den Leverkusener mit leichten Fußverletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

(sug)