56-Jährige verliert mehr als 1000 Euro : Online-Betrüger in Rhein-Berg aktiv

Rhein-Berg Zu den Maschen, die zuletzt angewandt wurden, gehören das „Notlage-Vortäuschen per WhatsApp“ und ein Gewinnversprechen gegen den Kauf von Google-Play-Karten für Hunderte von Euro. Die Polizei warnt.

(gut) Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben wieder Online-Betrüger zugeschlagen – in einem Fall erfolgreich. Laut Polizei überwies eine 56-Jährige aus Bergisch Gladbach am Mittwoch mehr als 1000 Euro auf ein Betrügerkonto, nachdem die Täter sich per WhatsApp als ihre Tochter ausgegeben und eine Notlage vorgekaukelt hatten. Die Bank wies die Frau auf das Betrugsrisiko hin – das Geld ist jedoch verloren. Ebenfalls in der Kreisstadt lockte eine unbekannte „Frau Klein“ einen 87-Jährigen mit einem Gewinnversprechen: Um den fünfstelligen Betrag zu erhalten, müsse er zunächst Google-Play-Karten im Wert von 1000 Euro kaufen, behauptete die Betrügerin am Telefon. Im Supermarkt, wo der Senior die Karten kaufen wollte, wurde eine Mitarbeiterin hellhörig und warnte den 87-Jährigen vor der Betrugsmasche. Der Mann rief darauf die Polizei. Die Beamten rieten ihm, niemals die Aktivierungscodes der Google-Play-Karten herauszugeben, da das Guthaben dann an die Betrüger gelangen würde.