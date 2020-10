Corona aktuell : Weiterer Todesfall in Leverkusen

Weiterer Todesfall in Leverkusen

Die Zahl der Covid-19-Kranken steigt in Leverkusen an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein 86-jähriger Leverkusener mit Vorerkrankungen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist am Wochenende gestorben teilt, die Stadt mit. Somit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in der Stadt auf neun.

Fälle Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten steigt auf 97, sieben mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt am Freitag bei 58, 476 davon gelten als genesen (Vortag: 474). Die Inzidenzrate stieg auf 32,3 (29,3). Der Grenzwert, ab dem die Stadt über weitere beschränkende Maßnahmen nachdenken muss, ist bei 35 erreicht.