City Leverkusen : Verdi stellt sich quer: Offener Sonntag fällt erneut aus

Die Geschäfts in der City, hier die Rathausgalerie, müssen am Sonntag zu bleiben. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Werbegemeinschaft City hat den für kommenden Sonntag, 4. Oktober, geplanten verkaufsoffenen Sonntag abgesagt. „Trotz aller Bemühungen, mit Verdi einen gangbaren Weg für die Öffnung der Geschäfte zu finden, ist es zu keinem Konsens gekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Werbegemeinschaft.

Frank Schönberger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, ist maßlos verärgert: „Gerade in dieser Pandemiezeit ist es für uns alle lebensnotwendig, den Bürgerinnen und Bürgern ein Shoppingerlebnis in der Stadt zu bieten und dem Handel die Möglichkeit zu geben, weggebrochene Umsätze zurückzuholen“, so Schönberger. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft verstünden nicht, dass Verdi die Augen davor verschließe. „Es geht um die Sicherung von Arbeitsplätzen.“ Bei einer Ad-hoc-Sitzung der Werbegemeinschaft seien sich die Händler darüber einig gewesen, „dass Verdi in diesem Fall Arbeitsplätze gefährdet und nicht sichert“. Der verkaufsoffene Sonntag sei für die Händler in der City sei vor dem Hintergrund, dass auch der Samstag wegen des Feiertages als Einkaufstag wegfällt, besonders wichtig gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter.