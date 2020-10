Von Currenta Leverkusen in den Job : Werksfeuerwehr-Azubis starten ins Berufsleben

Geschafft! Der Lehrgang hat seine Ausbildung bei der Currenta-Feuerwehr hinter sich – mit überwiegend hervorragenden Abschlussnoten. Foto: Currenta

Leverkusen/Rommerskirchen Während der 18-monatigen Grundausbildung beim Chemparkbetreiber Currenta wird aus 16 jungen Männern ein verschworener Haufen. „Feuerwehr bedeutet: Tagtäglich neue Personen, Situationen und Erfahrungen, die Sie prägen werden“, sagt Werksfeuerwehr-Leiter Christoph Wachholz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die Lehrgangsteilnehmer ihre Zeugnisse überreicht bekommen, brandet immer wieder Jubel in der Fahrzeughalle auf. Es ist zu spüren, dass da in den vergangenen 18 Monaten aus 16 jungen Männern ein verschworener Haufen geworden ist. „Wir wären schon ein guter Löschzug“, sagt Jann Missing, der den Tag mit gemischten Gefühlen erlebt: „Es ist einerseits schön, dass wir es alle geschafft haben. Aber auch traurig, denn jetzt verteilen wir uns ja in alle Himmelsrichtungen“, sagt der 25-jährige Lehrgangssprecher.

Die Lossprechung im Kreise von Familie, Freunden und Kollegen markiert den feierlichen Abschluss der erfolgreichen Grundausbildung bei der Werksfeuerwehr des Leverkusener Chempark-Betreibers Currenta. Insgesamt 14 Auszubildende und zwei Feuerwehrmann-Anwärter feierten im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen-Nettesheim ihren Start ins Berufsleben. „Das eigentliche Lernen geht aber erst jetzt los“, betont Stefan Meiner, der die Grundausbildung von Feuerwehrkräften bei Currenta leitet. Für den Lehrgang ist er voll des Lobes: „Als Ausbilder schauen wir zurück und sagen: Wow! Ihr seid eine tolle Truppe, es hat Spaß gemacht mit euch.“ Das spiegelt sich übrigens auch in den Noten wider: Es wurden sehr gute Ergebnisse erzielt.

Info Ausbildung bei Currenta Currenta bietet neben der Werksfeuerwehr Ausbildungen in weiteren technischen Berufen an: Elektroniker für Automatisierungstechnik, E. für Betriebstechnik, Industriemechaniker Naturwissenschaftliche Berufe Chemielaborant, Chemikant, Fachkraft für Abwassertechnik, F. für Kreislauf- und Abfallwirtschaft Kaufmännische Berufe Fachwirt für Büro- und Projektorganisation, Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute Mehr unter www.currenta.de

Christoph Wachholz, Leiter der Werkfeuerwehr des Chemparks Leverkusen, verwies in seiner Ansprache ebenfalls darauf, dass die Grundausbildung lediglich der Startpunkt für eine lange Reise sei: „Feuerwehr bedeutet: Tagtäglich neue Personen, Situationen und Erfahrungen, die Sie prägen werden.“ Der Alltag als Currenta-Werkfeuerwehrmann ist fordernd: Acht Stunden Dienst, 16 Stunden Bereitschaft, dann einen Tag frei und das Ganze wieder von vorn. „Aber dieser Beruf gibt uns im Gegenzug auch eine Menge zurück. Kameradschaft und einen Zusammenhalt, wie es ihn wohl nur in ganz wenigen anderen Berufen gibt“, sagt Wachholz.

Künftig werden sich die Absolventen auf unterschiedliche Standorte verteilen, unter anderem in Leverkusen. Einige der frischgebackenen Werkfeuerwehrmänner sind auch in Freiwilligen Feuerwehren engagiert. „Das zeigt, dass das für die Jungs viel mehr als nur ein Job ist“, sagt Stefan Meiner: „Da ist schon eine Menge Leidenschaft im Spiel.“ Klar ist, dass bei jährlich nur sieben Ausbildungsplätzen am Ende nur die übrig bleiben, die besonders ehrgeizig und motiviert sind. „Und genau das eint alle in diesem Jahrgang“, unterstreicht Meiner.

Neben körperlicher Fitness kommt es auch auf technisches und naturwissenschaftliches Verständnis, Mathematik und Logik sowie Teamfähigkeit an, um in dem anspruchsvollen Auswahlverfahren bestehen zu können. Bevor es mit der Feuerwehr-Grundausbildung und der Ausbildung zum Rettungssanitäter losgeht, werden in den ersten 18 Monaten Kenntnisse in der Holz- und Metallbearbeitung sowie in den Bereichen Elektro- und Sanitärtechnik vermittelt. Erst dann beginnt die Ausbildung an den modernen Fahrzeugen und mit den technischen Geräten.

Schwerpunkte werden bei der Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern sowie Bränden in chemischen Anlagen gesetzt. Hier kommen Chemikalienschutzanzüge und spezielle Gefahrgutpumpen und Schläuche wie auch leistungsstarke Wasserwerfer zum Einsatz.