Leverkusen: Erhöhte Patientensicherheit : Verfolgbare Implantate: Das Klinikum legt vor

Professor Leo­nard Bastian zeigt alt und neu: hängende Schrauben und Co. gehören in seiner Klinik der Vergangenheit an. Sie werden seit Februar durch steril verpackte Materialien mit Strichcode ersetzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Klinik für Orhtopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie arbeitet mit Material, das per Strichcode nachverfolgt werden kann. So sollen die Zusammengehörigkeit von Patient und medizinischem Material im Zweifelsfalle besser nachverfolgt werden können.

Die kleine Schraubenwerkstatt für unterwegs steht auf dem Tisch in Professor Leonard Bastians Büro. In Gelbgold und Metallicgrün hängen Schrauben jeder Größe auf einem Ständer. So schön, dass jeder Hobby-Handwerker neidisch wird.

Auf seinem Schreibtisch liegt noch mehr. Einzelne Kartons und Kartönchen, allesamt mit Aufschriften und mit einem Strichcode versehen. Inhalt: pro Karton ein Schraube oder Platte oder anderes medizinisches Material, das im Körper für orthopädischen Zusammenhalt sorgt. Als das Klinikum von der neuen Regelung erfuhr, hat die Klinik Nägel mit Köpfen gemacht: Das Klinikum ermöglicht seit Februar auch die Rückverfolgbarkeit von Schrauben und Co, die bei Operationen eingesetzt werden. „Deshalb kommen die Schrauben nun einzeln verpackt mit Code bei uns an.“ Über das Label könne das Implantat dem Patienten zugeordnet werden. „Die Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung hat so etwas schon seit Jahren gefordert“, betont Leonard Bastian. Aber auch bei den Herstellern dauere die Umstellung. „Nur wenige Firmen sind derzeit in der Lage, die Einzelverpackungen zu liefern.“ In den Materialschränken seiner Klinik lagern die Einzelpakete für Schrauben, Nägel und Platten ähnlich wie im Hochregallager eines schwedischen Möbelhauses – in kleinerem Maßstab.