Friedhof Kellerhansberg : Zaun soll vor Wildschweinen schützen

In Leichlingen sind Wildschweine unterwegs. Foto: dpa/Christophe Gateau

Leichlingen In den vergangenen Wochen haben Wildschweine und Rehe auf dem Friedhof Spuren hinterlassen. Die Stadt reagiert.

Besucher des Friedhofs Am Kellerhansberg haben es in den vergangenen Wochen schon mitbekommen. Immer wieder sind Wildschweine und Rehe auf das Gelände gekommen und haben dort Spuren hinterlassen. „Das Tiefbauamt hat umgehend nach dem Bekanntwerden reagiert“, teilte die Stadt am Donnerstag auf Anfrage mit.