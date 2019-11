Grundschule Kirchstraße : Rotarier sorgen für frischen Lesestoff in der Grundschule

Rotarier sorgen für frischen Lesestoff in der Grundschule

Wolfgang Frotscher, Fried Wolter, Bernd Sielemann und Fritz Ellinghaus (von links) übergaben die Buchspende an die Grundschule. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Grundschüler konnten sich jetzt über frischen Lesestoff freuen.

Die Kinder der vierten Klassen der Katholischen Grundschule Kirchstraße werden sich sicher freuen: Bevor sie auf die weiterführenden Schulen wechseln, werden sie noch einmal mit Büchern ausgestattet. Möglich ist das durch die Unterstützung der Rotarier, die die Bücher mit dazu gehörigem Arbeitsheft an viele Grundschulen in der Region spenden.

Je eine Stufe erhält diesen kleinen Bonus. In der Kirchstraße dürfen die Kinder das Buch daher dank der entfallenen Anschaffungskosten behalten – das ist sonst nicht so, wie Schulleiterin Gabriele Berger sagt. „So können die Kinder auch in die Bücher malen und schreiben“, berichtet die 52-Jährige glücklich. Ohnehin sei es schön, dass die Schulen vom Engagement des Rotary Clubs Leverkusen-Opladen profitieren.