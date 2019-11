Ausstellung von Thomas Siefer : Spurensuche in der Farbexplosion

Der Leichlinger Künstler Thomas Siefer zeigt in seinem Haus und Atelier wie "Farbe bewegt"

Denn mit einem Blick lässt es sich beim besten Willen nicht erfassen. Unwillkürlich bewegen sich die Augen auf der Suche nach einem Halt, den ihnen Thomas Siefer bewusst nicht gönnt. Was hier wie eine gewaltige Menschenmenge oder ein total verschwenderisches Blumenmeer erscheint, hat der Maler bewusst so angelegt, um die Vorstellung der niemals völlig zu ergründenden Komplexität des Lebens zu vermitteln.

Unter den vielen bunten Farbflächen, die auch für vordergründige Information stehen könnten, liegt bei genauerem Betrachten eine Struktur, die sich durch von oben nach unten gelaufene Farb-Nasen ergibt. Doch von diesem Untergrund – im übertragenen Sinne müsste man wohl von Hintergründen, Basiswissen oder Zusammenhänge sprechen – ist über weite Teile des Bildes gar nichts mehr zu sehen, an einigen Stellen zu ahnen und an wenigen wirklich zu erkennen.

Nur wer gezielt auf die Suche geht, wird in dem wandfüllenden Bild kleine Symbole entdecken. Diese Kreise oder Quadrate mit Ausschnitt werden für Systemaufstellungen benutzt, sind also Elemente aus Siefers Hauptberuf. Die einzelnen Zeichen hat er auf kleine Holzquadrate gemalt und rings um einen Spiegel postiert, so dass man sie immer im Zusammenhang mit der eigenen Person sieht. Etwas vernebelt allerdings, wofür eine dicke milchige Lackierung verantwortlich ist, gerade so als seien die Farbsymbole in Wachs gegossen.