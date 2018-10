Neue Routen und Westen für Bürgerbusverein Witzhelden

Witzhelden Drei wenig genutzte Haltestellen entfallen. „In der Meie“ kommt neu hinzu.

Der Bürgerbus Witzhelden ist im vierten Jahr unterwegs für die Höhendorf-Bewohner – und hat nochmal die Route und die Haltestellen den Bedürfnissen der Fahrgäste angepasst. Neu ist die Haltestelle „In der Meie“. Bürgerbus-Vereinsvorsitzender Erich Vogel begründet: „Dies dient zur Verbesserung der Mobilität der Anwohner von Tannenweg, Waldstraße und In der Meie selbst.“ Weil die Haltestellen „Brachhausen“, „Martin-Buber-Schule“ und „Schmidthaus“ in der letzten Zeit kaum genutzt worden seien, entfallen diese Anlaufpunkte.

Und es gibt weitere Neuerungen: Um den Verkehrsfluss im Ortskern nicht unnötig zu beeinträchtigen, wird der Ausstiegspunkt an der Burscheider Straße verlegt. Der neue Ausstiegspunkt befindet sich an der bestehenden Bushaltestelle an der Hauptstraße vor der Sparkasse. „Die Haltestellen-Fahrpläne haben wir ausgetauscht. In Kürze sind die Fahrpläne auch als gut lesbarer A4-Farbausdruck im Bürgerbus kostenlos erhältlich“, ergänzt Fahrdienstleiter Günter Wysocki. Die bestehenden Zeiten gelten weiter.