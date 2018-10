Mitfahrerbank-Auftakt ist Vorbild für andere Städte

Mitfahrerbank in Leichlingen: Projektleiterin Celine Zahn, Landrat Stephan Santelmann, Covestro-NRW-Chef Daniel Koch, Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes und sein Burscheider Kollege Stefan Caplan (v.r.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Das von der Rheinischen Post angestoßene, von Covestro finanzierte und vom Kreis umgesetzte Projekt hat jetzt auch die Stadt Lindlar inspiriert.

Keine zwei Wochen ist es her, dass die erste Mitfahrerbank in der Leichlinger Ortschaft Leysiefen aufgestellt und in Betrieb genommen wurde – und schon hat das Projekt Nachahmer gefunden.