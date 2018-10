Witzhelden Flutlichtanlage auf Sportplatz defekt

Witzhelden Auf die Witzheldener Flutlichtanlage ist kein Verlass mehr. Aber ab Anfang November werden moderne LED installiert.

Mitte Oktober, Sonnenaufgang kurz vor acht, Sonnenuntergang etwa 18.40 Uhr: Wer auf dem Sportplatz am Scharweg in Witzhelden derzeit Sport treiben will, sollte die Zeit abpassen, in der er aufs natürliche Licht setzen kann. Denn just zum Herbstanfang ist auf die Flutlichtanlage rund um das Areal kein Verlass. Wer nach 19 Uhr trainiert oder ein Fußballspiel hat, läuft Gefahr, die Füße vor Augen oder den Ball am Gegner nur noch im Halbdunkel zu erahnen.

Tatsächlich werden diese Pläne jetzt in die Tat umgesetzt: „Für die alten Flutlichtlampen war die Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt beziehungsweise schwierig. An mehreren Lampen sind die Vorschaltgeräte defekt. Der Ersatz hätte eine Investition im mittleren vierstelligen Bereich erfordert. Unter diesem Gesichtspunkt hat sich die Verwaltung entschieden, nicht mehr in alte Technik mit einem hohen Energieverbrauch und sich stetig verschlechternden Ersatzteilversorgung zu investieren, sondern in modernere Lampentechnik“, bestätigte Tiefbauamtsleiter Jürgen Scholze auf Anfrage unserer Redaktion. Im Frühsommer seien Gespräche mit Anlagenherstellern für LED-Flutlicht aufgenommen worden, danach die Ausschreibung. Die Vergabe des Auftrags hat bis Ende September gedauert, erfolgte schließlich am 20. September, die Auftragserteilung am Tag danach. Die Auftragsbestätigung ging Anfang Oktober bei der Stadt Leichlingen ein. „Als beabsichtigter Ausführungszeitraum ist die Zeit ab Anfang November geplant“, kündigte Scholze an. Zumindest den Oktober über sollten die Sportler also noch auf Sonnenauf- und -untergang achten, um das Tageslicht optimal auszunutzen.