Leichlingen Lions Club Adventskalender-Aktion

Benefiz-Aktion : Adventskalender der Leichlinger Lions

Die Leichlinger Schülerin Chantal Brilka (l.) hat das Titelbild des diesjährigen Adventskalenders gemalt. Nun ist ihr Bild auf mehr als 2000 Kalendern zu sehen. Foto: Ina Bodenröder

Leichlingen Der Erlös geht an Bedürftige. Und wer den Kalender kauft, kann außergewöhnliche Dinge gewinnen: vom Ölwechsel bis hin zur Zahnreinigung.

Ein besonderes Weihnachtsfest ermöglichen auch für diejenigen, denen es finanziell nicht gut geht: Das ist das Ziel der Adventskalender-Aktion 2018 des Lions Club Leichlingen.

Ab 24. Oktober wird der Kalender für fünf Euro in den Buchhandlungen Gilljohann und Langen sowie beim Witzheldener Friseur am Markt verkauft, um bedürftigen und unverschuldet in Not geratenen Leichlingern zu helfen. An dem Verkaufsstart-Mittwoch selbst werden die Leichlinger Lions Club-Mitglieder die ersten Exemplare auf dem Wochenmarkt im Brückerfeld verkaufen.

INFO Im Dienste für notleidende Menschen Gutes tun Die Mitglieder fühlen sich dem „Lions“-Gedanken „We serve“ verbunden. Seit Gründung im Juni 1999 hat der Lions Club Leichlingen notleidenden Menschen vor Ort und in verschiedenen Regionen der Welt mit mehr als 230.000 Euro geholfen.

Die Käufer nehmen mit ihrer Kalendernummer zugleich an einer Verlosung teil: Wer das tagesaktuelle Türchen im Dezember öffnet, erfährt, welche der 120 Sponsoren – zumeist Leichlinger Geschäfte – die jeweiligen Tagespreise schenken. Mit dem Original-Kalender kann der Gewinner seinen Preis dann bei den Sponsor abholen. Die Kalendernummern, die gewonnen haben, werden ab 1. Dezember täglich auf der Internetseite www.lionsclub-leichlingen.de und an den Verkaufsstellen veröffentlicht.



Das Motiv, das den Adventskalender in diesem Jahr ziert, stammt von der Leichlinger Schülerin Chantal Brilka (10). Sie hatte das Bild schon vor einem dreiviertel Jahr gestaltet, als sie noch die katholische Grundschule an der Kirchstraße besuchte. So kam auch das Motiv zustande: Im Unterricht malte das Mädchen die tiefverschneite Schule samt markanten Verzierungen an der Hauswand und wurde mit diesem Werk vom Lions Club ausgewählt. Auf den 2.150 Kalendern trägt es nun dazu bei, das der Lions Club Spendengelder sammeln kann.

„Wir erfahren über Kontaktleute wie zum Beispiel vom Jugendamt, der Caritas oder aus den Kindertagesstätten, welche alleinerziehenden Mütter oder Väter mit Kindern, welche älteren Menschen mit kleiner Rente oder unverschuldet in Not geratene Mitbürger die Unterstützung gebrauchen könnten“, sagte der amtierende Leichlinger Lions-Präsident Hans Andree. Persönlich kenne man die Menschen nicht, das sei auch so gewollt. Die Beschenkten erhielten über den Kontakt lediglich ein kleines Begleitschreiben vom Club.