Im November ist die Immigrather Straße wieder offen

Noch wird die Immigrather Straße fleißig saniert. Ende in Sicht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Das ersehnte Ende der Großbaustelle rund um die L288 ist in Sicht: Wie Straßen NRW mitteilte, sollen die Baumaßnahmen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, der Verkehr ab November wieder fließen.

Bis zum Abschluss laufen noch die letzten Sanierungsarbeiten. Wie berichtet hatten sich die Maßnahmen wegen Schäden an Kanal und Unterbau um zwei Monate verzögert. Seit Montag wird in Mittelheide der Rad- und Gehweg entlang der L288 saniert. Fußgänger und Radfahrer werden über den Further Weg umgeleitet. Für Autos steht abschnittweise nur eine Fahrspur für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. Zum Ende der Herbstferien soll die Immigrather Straße – zumindest für Anliegerverkehr – freigegeben werden, teilt der Landesbetrieb mit.