Sechs Leichlinger gründen neue Karnevalsgesellschaft

Session 2018/19 : Die Bergische Bande ist herrlich jeck

Das erste Vereinsfoto ist im Kasten: Die KG Bergische Bande muss sich jetzt mit den Vorbereitungen für ihre erste Session in der Blütenstadt sputen. Foto: KG Bergische Bande

Leichlingen Sechs junge Leute gründeten gerade eine neue Karnevalsgesellschaft und wollen schon in dieser Session mitmischen.

In nicht einmal einem Monat beginnt die Karnevalszeit, und mindestens sechs Leichlinger Jecken sind derzeit im Stress: Pünktlich vor dem 11. November haben sie vergangene Woche die neue Karnevalsgesellschaft „Bergische Bande“ gegründet und müssen nun alles vorbereiten, was ein echter (Karnevals-)Verein so braucht: Notartermin, Vereinskonto, vor allem aber die passende Vereinskleidung sollen in kürzester Zeit stehen.

Ab dieser Session will die Bande „einen Beitrag dazu leisten, dass der Karnevalsbrauch in Leichlingen noch viele Jahre gelebt wird“, sagte der erste Vorsitzende Michael Knorscheidt am Tag nach der Gründung. Mit roten Nasen und einem imposanten Emblem präsentiert sie sich auf ihrem ersten offiziellen Vereinsfoto: „Die Wurzeln des Vereins zeigen sich deutlich im Logo, das den Bergischen Löwen mit Narrenkappe und Pappnase sowie zwei Fische, welche die Wupper symbolisieren, zeigt“, hieß es tiefgründig von Seiten der Neu-Karnevalisten. Auch der Name „Bergische Bande“ kommt nicht von Ungefähr. Er soll sowohl die Heimatverbundenheit als auch die Freundschaft und den Zusammenhalt zwischen den Gründungsmitgliedern ausdrücken.

Info Wie der Löwe ins Bergische kam Heirnich IV. von Limburg ist der Löwe im Wappen der Grafen von Berg zu verdanken. Er fügte ihn ein, als seine Frau im 13. Jahrhundert die Grafenwürde erbte.

Dazu gehören neben dem ersten Vorsitzenden Michael Knorscheidt sein Stellvertreter Maurice Winter, Kassiererin Linda Stillger, die Beisitzer Vanessa Wammes, Tim Boddenberg und Kevin Knoll – ein Freundeskreis, der sich zum Teil schon von Kindesbeinen an kennt und der die Idee für den eigenen Verein in der vergangenen Session mehr oder weniger aus einer Bierlaune heraus entwickelt hat.



„Wir sind eine dynamische Truppe, die einfach Spaß am Karneval hat, und hoffen, dass wir als Gemeinschaft insbesondere bei der jüngeren Generation den närrischen Geist erwecken können“, sagte Vize-Jeck Maurice Winter. Ideen dafür haben sie mehr als genug.

Fest eingeplant sind bisher die Teilnahme an der Prinzen-Proklamation am 17. November, ein eigener Wagen im Blütensamstagszug 2019 und langfristig vielleicht sogar eine eigene Karnevalssitzung. Gespannt blicken die Mitglieder nun auf die nächsten Monate, wollen sich in den Leichlinger Karneval integrieren und dort einen Namen machen.