Veranstaltungsplätze sind nicht nutzbar : Leichlinger Obstmarkt fällt im dritten Jahr in Folge aus

Leichlingen Erst Pandemie, dann Flut, nun Baustellen: Die Traditionsveranstaltung muss erneut das Nachsehen haben. Das Jubiläum zum 125. Geburtstag des Obstmarktes, das vergangenes Jahr hätte gefeiert werden sollen, verschiebt sich erneut.

An den Apfelbäumen der Obstbauern in der Blütenstadt hängen leuchtende Früchte. Ihre Pracht entfalten sie nach der Ernte in diesem Jahr aber „nur“ in Hofläden, Supermärkten und Obstschalen. Denn: Aus der Feier zum 125. Geburtstag des Obstmarkts wird wieder nichts. „Auch 2022 wird der Leichlinger Obstmarkt leider nicht stattfinden“, notiert der Duisburger Veranstalter Gaudium, der den Markt seit einigen Jahren für die Stat ausrichtet, auf seiner Internetseite. Und nennt auch den Grund: „Sowohl in der Balker Aue als auch im Stadtpark wird zurzeit gebaut. Daher steht uns keine Veranstaltungsfläche für den Obstmarkt zur Verfügung.“