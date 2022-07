Straßen NRW an Kapazitätsgrenze : Asphalt-Sanierung in der Zingstkurve verschiebt sich

Leichlingen Nach den Kanalbauarbeiten im vergangenen Jahr war der Asphalt in den beiden Kurven an der oberen Kirchstraße nur notdürftig wiederhergestellt worden.

Angekündigt war sie ursprünglich für Mitte bis Ende Juni, nun verschiebt sich die Sanierung des Asphalts in der Zingst-Kurve an der oberen Kirchstraße auf den August. Der Straßenbelag war auf rund 250 Metern nach den Kanalarbeiten im vergangenen Jahr nur notdürftig geflickt worden. Seither ist die Strecke nicht nur von Spurrillen, schlechtem Asphalt und Löchern übersäht. Regelmäßig verteilt sich auch ausgewaschene Steine in der scharfen Kurve mit Gefahrenpotenzial gerade für motorisierte und unmotorisierte Zweiradfahrer. Wie der zuständige Straßenbaubetrieb Straßen NRW jetzt mitteilte, soll sich der Zustand zunächst verbessern, wenn es auch noch nicht die finale Version sein wird. „Das ist eine Lösung für ein bis zwei Jahre, die großen Arbeiten kommen später“, sagte eine Sprecherin. Der Investor der Wohnimmobilie in der Kurve verlege bis dahin noch große Leitungen, das wolle man abwarten. Zu den aktuellen Verzögerungen komme es aus Kapazitätsgründen bei Straßen NRW.