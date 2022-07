Ein Jahr nach dem Hochwasser : Der Kampf gegen die Strömung

Hand in Hand gegen die Katastrophe: Die DLRG sprang in Leichlingen dort ein, wo die Feuerwehr nicht weiterkam. Foto: RP/Uwe Miserius

Wermelskirchen / Leichlingen Die Strömungsretter der DLRG waren bei dem Hochwasser vor einem Jahr viel gefragt: Sie wurden an zahlreichen Orten gebraucht – auch Einsatzkräfte aus Wermelskirchen.

Viel geschlafen hat Christian Behnke, Strömungsretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am 14. und 15. Juli 2021 nicht. Kaum hatte er mit seinen Kollegen der Alltäglichen Gefahrenabwehr im Rheinisch-Bergischen Kreis an der einen Stelle geholfen, wurden sie schon zum nächsten Einsatzort gerufen. Erst in Wuppertal, dann in Leichlingen und schließlich im Erftkreis. Nicht nur im Gewässer, sondern auch überall dort, wo die Feuerwehr wegen der Wassermassen nicht mehr weiterkam, waren die Fachleute der DLRG gefragt.