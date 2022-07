Bauwirtschaft : Zahl der Baugenehmigungen fällt weiter

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Materialmangel, hohe Baukosten, steigende Zinsen und der Wegfall von Fördergeldern lassen viele vom Bauvorhaben abrücken. Das hat Folgen auch für Bauunternehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Das Bauen ist in Deutschland in den vergangenen Monaten immer schwieriger geworden. Häufig fehlen an den Baustellen Materialien, und wenn sie gerade verfügbar sind, dann sind sie mitunter immens teuer geworden – der Stahl, die Ziegel, die Dämmstoffe. Die logische Folge aus der Knappheit der Baustoffe. Oder man muss Monate darauf warten, dass man einen Handwerker für bestimmte Leistungen bekommt, weil die (noch) häufig ausgebucht sind. Und dann sind im bisherigen Verlauf dieses Jahres die Bauzinsen auch noch gestiegen, und deshalb man muss für den Kredit bei der Bank deutlich mehr zahlen als beispielsweise im vergangenen Jahr, als uns das Zinsniveau noch paradiesisch niedrig erschien.

Manches dieser Phänomene spiegelt sich in den jüngsten Zahlen zu den Baugenehmigungen in Deutschland, die das Statistische Bundesamt am Montag veröffentlicht hat. Danach ist die Zahl der Genehmigungen im Mai gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um mehr als zwei Prozent gesunken. Schaut man auf die ersten fünf Monate des Jahres, beträgt das Minus rund 1,6 Prozent. Und saison- und kalenderbereinigt fiel die Zahl der Baugenehmigungen im Vergleich zum Vormonat sogar um ungefähr 6,6 Prozent.

Info Fast 18 Prozent weniger bei Einfamilienhäusern ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich Einfamilienhäuser Von Januar bis Mai sind die Genhmigungszahlen gegenüber den ersten fünf Monaten des vergangenen Jahres laut Ststistischem Bundesamt um 17,8 Prozent gesunken. Zwei-/Mehrfamilienhäuser Hier geht es aufwärts. Bei den zweifamilienhäusern beträgt das Plus bis Mai 2,1 Prozent, bei den Mehrfamilienhäusern sogar 9,1 Prozent.

Der Trend, den es schon seit Jahresbeginn so gibt, setzt sich damit eindeutig fort. Das liegt in erster Linie an den zurückgehenden Zahlen bei den Einfamilienhäusern, bei denen das Genehmigungs-Minus seit Januar stets im zweistelligen Bereich liegt. Das hat auch damit zu tun, dass seither für viele die Fördergelder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) weggefallen sind, die viele in ihr bis dahin aufgestelltes Finanzierungsbudget eingerechnet hatten. Erst schlug der Förderstopp für energieeffiziente Neubauten zu Jahresbeginn hohe Wellen, dann wurde das Programm im April durch das Wirtschaftsministerium neu aufgelegt, aber schon nach einem Tag waren die Mittel so gut wie aufgebraucht. Dazu kommt, dass die gestiegenen Energiepreise natürlich auch für Bauherren eine große Belastung sind, dass die Materialkosten so gestiegen sind, die gestörten Lieferketten das Bauen verzögern. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) hat bereits mitgeteilt, dass in den vergangenen Monaten ungewöhnlich viele Bauprojekte storniert worden seien. Und die Zahl der neuen Aufträge nimmt offenbar auch ab. Für manchen, der jetzt startet, ist der Kauf oder Bau eines Eigenheims eine deutlich schwierigere Aufgabe auch deshalb geworden, weil die Bauzinsen um rund zwei Prozentpunkte gestiegen sind, was pro Monat mehrere hundert Euro zusätzlichen Aufwand für das Baudarlehen bedeuten kann.

Das alles macht der Baubranche natürlich Sorgen. „Man muss es so klar sagen: Die Folgen der Inflation, der Energiekrise und der gestörten Lieferketten haben den Bau nun erreicht“, sagt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Noch seien die Auftragsbücher der Baufirmen gut gefüllt, aber wenn sich der Trend fortsetze und die Zurückhaltung zunehme, werde man schon bald eine tiefe Delle in der Baukonjunktur sehen.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Kurve bei den Mehrfamilienhäusern nach oben zeigt. Es wird zwar ausreichend genehmigt, aber eben immer noch zu wenig fertig gebaut, und das liegt nicht ausschließlich an Materialknappheit und steigenden Kosten. „Angesichts des stark zunehmenden Wohnraummangels in vielen Ballungsgebieten gilt eigentlich mehr denn je: bauen, bauen, bauen“, sagt Pakleppa und fordert zuverlässige Förder-und Rahmenbedingungen für private Bauherren. „Dass es noch immer keine verbindlichen Fördervorgaben für 2023 gibt, trägt zusätzlich dazu bei, dass viele Bauwillige vorsichtig bleiben“, urteilt der Hauptgeschäftsführer. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Abschreibungserhöhung für den Mietwohnungsbau müsse zügig umgesetzt werden, andernfalls würden noch mehr Investitionen privater Bauherren ausbleiben.