Betrug : Seniorin kauft unechten Schmuck auf offener Straße

Leichlingen War es Leichtgläubigkeit, die Aussicht auf vermeintlich schönen Schmuck oder das Gefühl, einem Menschen aus einer schwierigen Lage helfen zu müssen?

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter eine 79-jährige Seniorin in Leichlingen betrogen. Der Mann hatte die Frau vor einer Apotheke in der Montanusstraße angesprochen und gefragt, ob sie ihn nicht mehr kennen würde. Er behauptete, man kenne sich von früher aus einer Eisdiele und gab vor, nun Inhaber eines Juweliergeschäftes zu sein. Der alten Dame zeigte der Mann einen blauen Beutel, in dem sich augenscheinlich diverser Goldschmuck befand. Es handele es sich dabei um Altbestände, die er in seinem Laden nicht mehr verkaufen könne und die einen Gesamtwert von rund 2000 Euro hätten. Den Beutel übergab er der Seniorin mit der Bitte, ihm dafür etwas Geld zu geben. Die begab sich daraufhin zu ihrer Bank in der Neukirchener Straße, hob Bargeld ab und übergab dem Täter einen hohen dreistelligen Betrag.