Balfolk-Veranstaltung in Mönchengladbach : Ein Stadtteil tanzt zu französischer Folk-Musik

In Frankreich wird Balfolk bis tief in die Nacht getanzt. Auch in Rheydt geht die Veranstaltung immer länger als geplant. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Seit einigen Wochen wird auf dem Rheydter Markt Balfolk angeboten. Die Tänze und Musik aus der Bretagne locken immer mehr Menschen an.

Die Idee zum Balfolk hatte Kuhlen-Bauer in ihrem Atelier für Musik, Kunst und Kultur „Linde 98“ gemeinsam mit Gerrit Rost, Projektmanagerin im Quartiersmanagement Rheydt, entwickelt. „Wir wollten etwas für die Nachbarschaft in Rheydt tun und Schwung in die Stadt bringen nach der langen Corona-Pandemie“, sagte Rost dazu. In Zusammenarbeit mit Marius Müller, Stadteilkoordinator und zuständig für den Wochenmarkt in Rheydt entstand das Balfolk-Event, das in diesem Jahr fünf Mal an jedem dritten Samstag im Monat im Anschluss an das Markttreiben stattfindet. „Es entwickelt sich“, beurteilte Kuhlen–Bauer nach der dritten Ausführung. „Es kommen immer mehr Teilnehmer.“