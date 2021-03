Sportler bitten Stadtrat in Leichlingen um Hilfe : Reiter brauchen Zuschuss zu neuem Dach

Sportler bitten Stadtrat in Leichlingen um Hilfe

Oliver Kuntze, Vorsitzender des Leichlinger Reit- und Fahrvereins, dokumentiert das Einsetzen des neuen Hallendachs an der Oskar-Erbslöh-Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach 50 Jahren braucht der Reitverein ein neues Hallendach. Weil Einnahmen durch Corona fehlen, kann er den Eigenanteil nicht stemmen.

Der Leichlinger Reit- und Fahrverein schaut mit Bangen der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag entgegen. Denn dort werden die Politiker vorentscheiden, ob der Stadtrat am Mittwoch dem Verein einen großzügigen Zuschuss zu der dringend notwendigen Dachsanierung der Reithalle und der Pferdeställe gewährt. „Wenn nicht, sind wir in unserer Existenz bedroht“, sagt Vereinsvorsitzender Oliver Kuntze.