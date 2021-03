Finanzen in Wegberg : Stadt erwirtschaftet Überschuss im Haushaltsjahr 2019

Finanzen in Wegberg

Wegberg Bei den künftigen Investitionen setzen die Verantwortlichen der Stadt auf Fördermittel, um den Eigenanteil so gering wie möglich zu halten.

Der Haushalt der Stadt Wegberg für das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 130.000 Euro ab. Das teilt die Stadt Wegberg mit. Dieses Ergebnis geht aus der Beratungsunterlage des Rechnungsprüfungsausschusses zur Vorbereitung auf die Sitzung am 23. März hervor.

Die Stadt Wegberg hat rund 40 Millionen Euro Schulden und befindet sich seit 2015 in einem Haushaltssicherungskonzept. Dieses hat zum Ziel, dass die Stadt spätestens im Jahr 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden vorlegen kann. Der Wegberger Stadtrat hat vor wenigen Wochen den Haushaltsplanentwurf 2021 verabschiedet. Dieser liegt dem Landrat des Kreises Heinsberg zur Genehmigung vor. Der Stadtrat hatte sich in Zeiten der Corona-Pandemie auf Antrag von CDU und SPD mehrheitlich gegen eine für das Jahr 2021 eingeplante Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B ausgesprochen. Die Steuererhöhung wurde um mindestens ein Jahr verschoben.

Der Finanzplan sieht ein Rekordinvestitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro vor. „Wir gehen damit den Weg weiter, in die Zukunft unserer Stadt zu investieren und werden, wo immer es möglich ist, Fördermittel in Anspruch nehmen, um den Eigenanteil der Stadt so gering wie möglich zu halten“, sagt Wegbergs Bürgermeister Michael Stock.