Ausstellung in Duisburg : Druckgrafik als immaterielles Kulturerbe

Duisburg Die traditionsreiche Leipziger Grafikbörse ist erstmals zu Gast in Duisburg. Der Kunstverein zeigt die Ausstellung. 58 der Druckgrafiken werden sogar zum Kauf angeboten.

Bisher war die seit 27. Februar laufende Ausstellung „36. Leipziger Grafikbörse“ des Kunstvereins Duisburg am Weidenweg 10 ausschließlich im Netz zu sehen. Doch jetzt öffnet – vorbehaltlich der geltenden Corona-Schutzverordnung – auch dieser Kulturort in Duisburg wieder vorsichtig seine Pforten, um Kunstinteressierten einen halbwegs normalen Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

Koch ist 1981 in Cottbus geboren und studierte von 2003 bis 2009 Malerei und Druckgrafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. 2012 beendete sie ihr Studium dort mit dem Meisterschülertitel und zog ins Ruhrgebiet . Seitdem ist sie als freischaffende Künstlerin tätig – seit 2019 zusätzlich auch als Lehrbeauftragte für Lithografie an der Universität Duisburg-Essen .

Kunst in Neuss : „Kunst.Neuss“ zeigt Arbeiten in der Innenstadt

Seit 2018 gehören die traditionellen druckgrafischen Techniken, die auf chinesische Herkunft aus dem 14. Jahrhundert zurückzuführen sind, zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. „Hortus Secretus – Geheimer Garten“ lautet das Motto der 36. Leipziger Grafikbörse. Der Einladung zur Teilnahme sind 103 Künstlerinnen und Künstler gefolgt, überwiegend aus Mitteldeutschland, aber auch aus Paris, Krakau und Kiew. Vor Corona wurde die Grafikbörse stets im Museum für Druckkunst in Leipzig eröffnet. Das war wegen des Lockdowns im dafür vorgesehenen Zeitraum 27. November 2020 bis 14. Februar aber nicht möglich, sodass diesmal der Auftakt der Ausstellung in Duisburg stattfand – zunächst zwar nur virtuell, doch ab sofort bis längstens zum 18. April auch individuell nach vorheriger Anmeldung. Kontakt siehe dazu die Homepage des Kunstvereins www.kunstverein-duisburg.de.

In der Ausstellung zu sehen sind in Erdgeschoss und erstem Obergeschoss 100 grafische Blätter, hergestellt im Hoch-, Tief- oder Flachdruck beziehungsweise Siebdruck, sowie das Buchobjekt „Die Pfaueninsel“, erarbeitet von acht Künstlerinnen. Dazu ist ein Ausstellungskatalog erschienen, der für 15 Euro verkauft wird. Darüber hinaus werden weitere 58 Druckgrafiken ebenfalls zum Kauf angeboten, die auf einem Galeriewagen stehen und auch von den besagten Künstlern stammen. Die Preise der Werke bewegen sich insgesamt zwischen 75 und 3200 Euro. Bei Kaufinteresse solle man sich per Mail an leipziger.grafikboerse@gmx.de wenden.