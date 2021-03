Greensill Bank : BGE nimmt Bürgermeister Hinze ins Visier

EMMERICH Fraktionvorsitzender Joachim Sigmund sieht einen Anfangsverdacht für straf-, zivil- und disziplinarrechtliche Ansätze bei Verwaltungschef Peter Hinze und hat die Landrätin um Prüfung gebeten.

(RP) Die Bürger Gemeinschaft Emmerich (BGE) hat vor der Sondersitzung des Rates am kommenden Dienstag bereits in der letzten Woche durch ein von der Fraktion beauftragtes Ratsmitglied zum drohenden Verlust der 6- Millionen-Euro-Anlage bei der Greensill Bank die Akten in der Kämmerei der Stadt Emmerich eingesehen. Nach Angaben von BGE-Fraktionschef Joachim Sigmund sei diese Akteneinsicht geboten gewesen, da bislang noch keine überörtliche Prüfung des gesamten Sachverhalts durch einen unabhängigen Dritten stattgefunden hat. Eine solche Akteneinsicht, die in der Gemeindeordnung NRW als Informationsrecht zur „Kontrolle der Verwaltung“ zulässig ist und ordnungsgemäß beim Bürgermeister beantragt wurde, hat die BGE am Samstag Landrätin Silke Gorißen als zuständige Kommunalaufsicht um Prüfung gebeten, ob der Verdacht eines Dienstvergehens durch Bürgermeister Peter Hinze als Vorsitzender im Verwaltungsvorstand der Stadt Emmerich besteht.