Schulabschluss in Leichlingen : Großer Erfolg an Sekundarschule

Leichlingen Die Freude war groß an der Sekundarschule Leichlingen: Der erste Jahrgang feierte dort am Donnerstag seinen Abschluss, die Mittlere Reife. Genauer gesagt: 133 Schüler bekamen klassenweise im Beisein ihrer Eltern ihre Zeugnisse überreicht.

„Wir sind sehr stolz auf sie“, sagte Schulleiter Martin Kayser. Mehr als 45 Prozent der Mädchen und Jungen hätten so gute Leistungen erbracht, dass sie nach dem Wechsel in die Oberstufe auch das Abitur machen dürften – an einem Gymnasium, an einer Gesamtschule oder an einem Berufskolleg. „Als sie vor sechs Jahren an unsere Schule kamen, hatte nur ein kleiner Teil eine Gymnasialempfehlung“, berichtet Kayser.