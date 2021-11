Gemeinsame Aktion in Leichlingen : Ärzte impfen in Sekundarschule

Leichlingen Wie im Sommer können sich nun auch wieder alle Willigen ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung geben lassen. Gespritzt werden Moderna und Biontec.

Am Samstag, 4. Dezember, findet von 10 bis 15 Uhr in der Sekundarschule die nächste Corona-Impfaktion der Leichlinger Ärzteschaft statt. Sie wendet sich an Erst- und Zweitimpflinge sowie an alle, die Booster-Impfungen benötigen, teilen die Mediziner mit. Der Booster sollte frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung (ausgenommen Johnsson) erfolgen. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontec und Moderna. Alle Bürger und Bürgerinnen unter 30 Jahren werden ausschließlich mit Biontec geimpft. Zur Auffrischungsimpfung sollten Anamnese- und Einwilligungsbögen sowie Aufklärungsmerkblatt und Impfpass mitgebracht werden. Unterstützt wird die Aktion durch Stadt und Arbeiterwohlfahrt.

www.impfaktion-leichlingen.de