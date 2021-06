Corona aktuell in Leichlingen : Keine Neuinfektionen in Rhein-Berg

Rhein-Berg/Leichlingen Gute Nachricht: Auch am Donnerstag vermeldete das Kreisgesundheitsamt keine weiteren Corona-Fälle. 57 Personen sind aktuell infiziert, davon sieben in Leichlingen.

Impfpässe Für alle, die noch keinen gelben internationalen Impfausweis besitzen: Ab sofort werden sie kostenlos im Impfzentrum in Bergisch Gladbach ausgegeben, und zwar montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung. Die Corona-Schutzimpfung kann darin direkt eingetragen oder in vorhandene Impfpässe nachgetragen werden. Ältere Dokumente, zum Beispiel in Form eines weißen Faltblatts, sind in Deutschland nach wie vor gültig, erklärt das Gesundheitsamt. „Der gelbe Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation WHO ist ein international anerkanntes Dokument, das für Reisen ins Ausland genutzt werden kann, vor allem in Länder mit Impfbestimmungen.“