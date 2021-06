Gefährliche Stelle zum Abbiegen : Schon wieder ein Autounfall nahe Ortsteil Sonne

Leichlingen Zum wiederholten Mal krachen innerhalb weniger Wochen gleich drei Pkw ineinander. Die Fahrer kommen mit dem Schrecken davon.

() Täglich grüßt das Blütenstädter Murmeltier: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Unfall unweit des Leichlinger Ortsteils Sonne ausrücken – und zum wiederholten Mal waren gleich drei Fahrzeuge in den Unfall involviert. Die Folge: Blechschäden.

Anders als bei dem laut Polizei „klassischen Auffahrunfall“ am 9. Juni, bei dem ein Transporter auf einen SUV auffuhr, der wiederum in einen abbiegenden Audi krachte, waren diesmal drei Pkw beteiligt. Wieder allerdings passierte der Unfall beim Abbiegen Richtung Sonne. Eine Person wurde leicht verletzt und kam aus reiner Vorsicht ins Krankenhaus; vor zwei Wochen waren es zwei Unfallbeteiligte gewesen. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeifließen.