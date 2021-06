Leichlinger City : Baustart auf ehemaligem Kaufpark-Areal

Leichlingen Das Architekturbüro Pässler, Sundermann und Partner will das „Bauvorhaben Rathausplatz“ in Leichlingen mit Edeka-Markt, Wuppergarten und 70 Wohnungen bis 2024 fertigstellen.

Gegenüber ersten Planungen haben sich einige Neuerungen ergeben. Sicher eine der markantesten: Die Aral-Tankstelle wird schon in der nächsten Woche schließen und in den kommenden Wochen abgerissen.

Daraus ergeben sich neue Optionen für den Bau: Bislang ist geplant, dass sich das Projekt von Süd nach Nord in Richtung Montanuskreisel entwickelt. „Jetzt können wir uns vorstellen, parallel auch auf der anderen Seite anzufangen. Endgültig entschieden ist das aber noch nicht“, sagte Martin Pässler am Rande der Veranstaltung.

Auch an der Baugrube selbst hat sich etwas geändert: Hatten die Architekten bislang vorgesehen, die massive, rund einen Meter dicke Bodenplatte des Vorgängergebäudes zu erhalten, muss sie aus statischen Gründen nun doch weichen. In den nächsten Wochen werden also sowohl die Stahlbetonkellerwände als auch das Fundament entfernt. „Ich schätze, dass bis September die Kräne für den Baubeginn stehen werden“, sagte Martin Pässler voraus.

Sein Bruder Andreas Pässler gab derweil noch einmal einen Ausblick, was nach Bauende in drei Jahren auf dem Areal zu erwarten ist: ein neuer, öffentlich zugänglicher Wuppergarten, mit dem endlich das Ziel erreicht wird, die Stadt zur Wupper zu öffnen. 24 neue Bäume, eine teilweise begrünte Fassade, zusätzlicher Wohnraum sowie ein Vollsortimenter in zentraler Innenstadtlage. Eine „Eier legende Wollmilchsau“ nannte es Bürgermeister Frank Steffes, der in dem Vorhaben nahezu alle Wünsche der Politik zur Entwicklung in der Innenstadt erfüllt sah.