Gymnasium und Sekundarschule Leichlingen : Infoabend für Viertklässler-Eltern

Leichlingen Zu der Veranstaltung, bei der sich die Eltern über die weiterführenden Schulen in Leichlingen informieren können, müssen sich die Interessenten anmelden.

Eltern von Viertklässlern, die in Kürze über die weiterführende Schule ihrer Kinder informieren möchten, haben am städtischen Gymnasium und an der Sekundarschule Leichlingen dazu am 7. Dezember Gelegenheit. Von 18.30 bis 20 Uhr bieten die beiden weiterführenden Schulen einen Informationsabend für die Eltern der kommenden Fünftklässler an. Die Veranstaltung, die in Präsenz in den Räumen der Mensa oder digital per Teams besucht werden kann, soll einen Überblick über das jeweilige Konzept und Schulprofil bieten und die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen und die beiden Schulleitungen kennenzulernen. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich bis zum 3. Dezember telefonisch anmelden: im Sekretariat des Gymnasiums unter 02175 3035 oder der Sekundarschule unter 02175 70939630. Anmeldeinformationen gibt es auch auf den Internetseiten der beiden Schulen: www.gymnasium-leichlingen.de und www.sekundarschule-leichlingen.de.